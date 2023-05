x x

GERENZANO – Prima messa per Padre Matteo Colzani di Gerenzano: per lui tanti eventi in paese, lo scorso fine settimana dove ha potuto sentire tutto il calore della comunità gerenzanese. Ultimo di tanti appuntamenti giovedì 1 giugno, domani, con la messa alle 20.45 nella chiesa parrocchiale di piazza De Gasperi, concelebrata dai sacorditi del decanato di Saronno.

Laltra sera al cimiter la messa si suffragio per i defunti, il giorno prima i fedeli hanno accompagnato don Matteo da San Giacomo alla cappella di San Filippo in oratorio, a seguire la processione sino alla chiesa parrocchiale ed alle 10 la prima messa solenne di padre Matteo con benedizione con indulgenza plenaria, ed a seguire un apertivo; presenti anche le autorità comunali a partire dal sindaco Stefania Castagnoli (che ha donato un dipinto al religioso); fuori il corpo musicale del paese con le majorettes. In serata la processione mariana da San Giacomo al fontanile.

Fra Matteo Colzani nasce il 10 maggio 1985 a Milano. Originario della parrocchia di Gerenzano, a 11 anni entra nel Seminario minore della diocesi di Milano, a Venegono inferiore. Dopo le scuole superiori studia Lingue all’Università Cattolica, e dopo una breve esperienza lavorativa, a trent’anni entra nel Carmelo della Provincia Ligure. Il 23 settembre del 2017 fa la prima professione religiosa e segue il percorso di studentato nel convento di Genova. L’8 ottobre 2022 fa Professione Solenne e il 15 ottobre viene ordinato diacono a Torino. Loscorso 13 maggio è diventato sacerdote nel santuario di Gesù Bambino ad Arenzano.

(foto: alcuni momento delle iniziative per la prima messa di Padre Matteo Colzani)

31052023