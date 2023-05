x x

SARONNO – “Il tetto non è pericolante, non ci sono rischi crolli, ma c’è un progressivo degrado che deriva da una mancata manutenzione di decine di anni. Ci sono buchi dovuti alla grandinata dell’estate scorsa, ma anche danni, circa sul 30%, dovuti all’incuria”.

Così stamattina il sindaco Augusto Airoldi ha fatto il punto sulla situazione di Sala Vanelli che non potrà essere utilizzata almeno fino all’autunno. “Non è propriamente inagibile – ha detto il primo cittadino – ma sicuramente non può essere utilizzato, perché si potrebbe danneggiare ulteriormente il parquet e, soprattutto, se ci fosse una riunione e si mettesse a piovere, il rischio di far bagnare i presenti sarebbe consistente”.

Ma cosa si sta facendo per sistemare il problema? “Siamo partita da un sopralluogo con il drone – ha detto l’assessore Francesca Pozzoli – e abbiamo scoperto seri danni alla copertura. Abbiamo incaricato un’azienda specializzata di realizzare uno studio per la fattibilità dei lavori”.

“Sarà un intervento lungo e dal costo di diverse centinaia di migliaia di euro – ha detto il sindaco – per questo stiamo pensando ad una sede alternativa per il consiglio comunale”.

Quindi il sindaco ha mostrato il video realizzato con il drone: “Una possibilità che ci permette di avere un’idea precisa della situazione che, lo ripeto, ha dei danni legati alla grandinata dell’anno scorso, ma anche e soprattutto dovuto ad anni, almeno 10 o 15, di incuria e mancanza di manutenzione”.