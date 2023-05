x x

SARONNO – Sono salite insieme sulla stessa altalena, di quelle dotate di seggiolino, ma quando è stato il momento di scendere si sono accorte di essere incastrate. Si sono spaventate ed hanno chiesto aiuto alle mamme. Ad aiutarle e liberarle sono stati però i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che in pochi minuti hanno smontato l’altalena e liberato le piccole.

E’ la piccola disavventura che ha creato non poca mobilitazione nel parco di via Biffi davanti alla Club House. Erano da poco passate le 18 quando è arrivata la chiamata al distaccamento dei pompieri di via Stra Madonna mobilitati dal numero unico delle emergenze.

I pompieri hanno trovato le due bimbi spaventate e i genitori preoccupati. Tante anche le famiglie che si sono fermati a vedere cosa stesse succedendo. I pompieri hanno calmato le piccole e han smontato l’altalena. Liberate le bimbe sono corse dalle mamme e hanno ringraziato i pompieri. Ovviamente i pompieri hanno anche provveduto a rimontare l’altalena in modo che i piccoli utenti possano giocare insieme già da domani anche se nessuno dei presenti utilizzerà di nuovo l’altalena in due.

