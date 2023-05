x x

SARONNO – A chiarire il contorno dell’operazione è stato il sindaco Augusto Airoldi che, ancora una volta, ha rimarcato come la sua Amministrazione sia chiamata ad effettuare “un piano di manutenzioni straordinarie, che sarebbero ordinare ma anni di incuria le rese straordinarie”.

Ad entrare nelle specifico, con la consueta dovizia di dettagli e precisione, l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli che ha delineato le tempistiche degli interventi: “Tra giugno e luglio per le temperature più adatte agli interventi e per la riduzione del traffico e quindi dei disagi dei residenti”. La calendarizzazione è stata fatta in modo da tenere conto degli interventi dei sotto servizi (gas, acqua, fibra etc) “così da scongiurare (salvo emergenze) scavi in strade o spazi appena rinnovati.”

Per il quadro economico, invece, gli interventi si inseriscono in due tranche: la prima a partire quella del bonus asfalti che a giugno vedrà interventi per poco più di 60 mila euro, poi quella della variazione di bilancio realizzata a marzo che prevede un investimento di un milione di euro in tre anni.

Complessivamente saranno rinnovati 2500 metri lineari di strade, oltre 900 metri lineari di piste ciclabili e quasi mille di marciapiede. “Le zone sono state scelta in base alla gravità dei problemi, all’attesa di interventi, ma anche alle segnalazioni dei residenti” ha spiegato Pozzoli. Ci saranno interventi di semplice sostituzione dell’asfalto ed altri invece che prevedono anche, soprattutto per i marciapiedi, l’eliminazione della barriera architettoniche

Ecco in sintesi gli interventi quartiere per quartiere

Prealpi: via Volta (marciapiede, ciclabile, asfalto), via Montoli e via Marx.

Regina Pacis: via Roma e via Miola

Cassina Ferrara: via Pozzo, tratto a sfondo cieco con asfalto e marciapiedi, via Busnelli e via Gramsci, via Puccini.

Santuario: via Fiume asfalto (dopo i marciapiedi fatti nel 21/22).

Centro: dal cimitero via Caduti Liberazione, via Caronni, via Cesati, via Marconi, via Vergani, via Porta

Come detto, i primi a partire saranno gli interventi realizzati con i fondi dei bonus asfalti concentrati nella zona di via Torricelli al quartiere Matteotti. “Non ci saranno cantieri notturni – ha spiegato il sindaco rispondendo ad una domanda – “Lavoriamo su strade urbane, c’è un problema di rumore. Non siamo certo in autostrada: ci prenderemmo le secchiate d’acqua”.