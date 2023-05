x x

SARONNO – Con lo slogan “Benvenuta estate” venerdì 2 giugno verrà aperto al pubblico l’impianto estivo che sarà attivo tutti i giorni dal lunedì alla domenica fino al 3 settembre.

Saronno Servizi è felice di comunicare un traguardo importante, 20 anni dall’apertura della vasca esterna. La Saronno Servizi Ssd ringrazia tutti i suoi utenti che l’hanno accompagnata in questo lungo percorso aiutandola a perfezionarsi e ad arricchire la propria proposta che quest’anno prevede pltre 400 mq di prato, area relax con ombrelloni e sdraio, area giochi dotata di acqua scivoli,

bar all’aperto aperto tutti i giorni, promozioni dedicate per oratori /campus/club.

Si riconferma la promozione per le famiglie che prevede l’ingresso all’impianto a costo ridotto per almeno gruppi di 3 persone con un minore presente (stesso nucleo familiare). Non meno importante la possibilità di organizzare il proprio compleanno o evento a bordo piscina con il nostro Bar Stel. Molti bambini potranno portare i propri amichetti in piscina offrendo loro una festa diversa a prezzo speciale. Tagliare la torta all’ombra di gazebo riservati e addobbati a dovere.

Anche quest’anno non mancheranno i corsi di nuoto e acqua fitness per tutto il mese di luglio, con proposte di allenamento per tutti, dai più grandi ai più piccini.



I corsi per bambini saranno attivi dal 19 giugno al 27 luglio il lunedì dalle 17 alle 18.30 (2 corsi), i corsi acquaticità neonatale il lunedì dalle 16.15 alle 16.45, i corsi adulti nuoto il lunedì e giovedì dalle 19.15 alle 20.45 (2 corsi), i corsi acqua fitness mattina/pausa pranzo e sera, ogni giorno escluso il venerdì.

Ci saranno poi proposte di acquagym, bikini express, hydrobike, pilates e gestanti. Il programma è disponibile su www.piscinadisaronno.it



“Quest’anno – spiega Cesare Fusi amministratore unico della Saronno Servizi ssd – la piscina esterna compie 20 anni! Ringrazio tutti i dipendenti e i collaboratori che negli anni hanno sempre lavorato per rendere la piscina esterna un luogo sicuro e attrattivo dove famiglie, amici, ragazzi e bambini possono passare del tempo in serenità. Un ringraziamento va anche a tutti gli utenti che in questi anni ci hanno dato fiducia frequentando la vasca esterna favorendone la crescita e lo sviluppo dell’impianto”.”.

