GERENZANO – Nei giorni scorsi la Cooperativa Cosma 2000 ha inaugurato il nuovo Gruppo medici Gerenzano di via XX Settembre 13: i dottori Giancarlo Grisetti e Massimo Mazzucchelli, entrambi di Gerenzano, hanno costituito questa cooperativa nell’anno 2000, aprendo il primo centro a Mozzate. Attualmente la cooperativa gestisce numerosi centri per medici di famiglia in provincia di Como e di Varese. Negli ambulatori di Gerenzano presteranno la loro professione i medici di medicina generale Rosaria Faraone, Maria Enrica Marazzi ed Antonello Vanzulli, esclusivamente per i propri pazienti.

“Ringraziamo la cooperativa per aver invitato alla cerimonia di inaugurazione il sindaco, Stefania Castagnoli, che ha espresso la gratitudine dell’intera amministrazione per tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo centro medico, e il parroco don Nando Sarcinella, che ha impartito la benedizione – si legge in una nota del Comune – Questa struttura consentirà di migliorare il servizio ai cittadini in un’ottica di sinergia operativa e organizzativa”.

01062023