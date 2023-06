x x

GERENZANO – Tantissimo fumo nero e maleodorante ha fatto scattare l’allarme ieri sera alle 18,40 a Gerenzano in via Pirandello.

Vedendo il fumo per le scale del condominio diversi condomini si sono allarmati e hanno chiamato il numero unico delle emergenze. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che stavano rientrando da un intervento.

Le cause del fumo sono state presto trovate: un pentolino dimenticato sul fuoco da un condomino. Un vicino è intervenuto per toglierlo dal fuoco ma poi ha risolvere l’emergenza sono stati i vigili del fuoco che hanno anche con potenti ventilatori aspirato il fumo cercando di ridurre al minimo i disagi per i condomini. Prima della fine dell’intervento è arrivato anche il padrone di casa.

