x x

SARONNO – Tante proteste e polemiche in città per una nuova serie di problemi sulle bollette dell’acqua. Dal gennaio 2022 il servizio di gestione della rete idrica è passata da Saronno Servizi ad Alfa e da allora i problemi sul fronte delle bollette si sono moltiplicati.

A raccontarlo le code che negli ultimi giorni si vedono fuori dallo sportello Alfa ospitato in via Roma nella sede della Saronno Servizi. Chi c’è in coda? Utenti di Saronno ma anche dei comuni limitrofi che si trovano a fare i conti con problemi diversi. C’è chi si trova la domiciliazione bancaria che non funziona per la bolletta in scadenza il 30 maggio. Un problema che si era registrato anche a gennaio con diversi pagamenti respinti e istituti di credito che hanno chiesto spiegazioni agli utenti. Non a caso code per la bolletta dell’acqua respinta si sono viste anche negli istituti di credito cittadini.

A chi si è presentato a chiedere spiegazioni allo sportello Alfa è stato suggerito di pagare a mezzo bonifico fornendo un numero iban. Unica spiegazione “un problema tecnico sulle domiciliazioni bancarie”. Ma non solo. A qualcuno è già arrivata la bolletta con scadenza luglio senza domiciliazione bancaria con un bollettino da pagare anche se per le precedenti aveva la domiciliazione.

E c’è chi ha pagato con bonifico come indicato allo sportello e poi si è trovato anche l’addebito della domiciliazione che all’inizio non era andato a buon fine.

C’è poi il problema di discrepanze tra le letture comunicate con l’autolettura e invece i valori presunti a date diverse da quelle per l’autolettura richiesta. Insomma una serie di problemi che riguardano i saronnesi ma anche i residenti di altri comuni del comprensorio.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione