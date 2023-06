x x

SARONNO – Operai al lavoro stamattina giovedì primo giugno alla rotonda tra viale Lazzaroni e viale Europa. Non si tratta di cantieri stradali o manutenzioni ma di un intervento attesissimo ossia la pulizia dai graffiti realizzati l’estate scorsa sulla storica locomotiva simbolo dell’ingresso a Saronno.

La locomotiva è una Locotender serie 200-02 Couiller del 1883 inizialmente di proprietà Ferrovie Nord Milano. Fu acquistata nel 1972 da Luigi Lazzaroni per salvarla dalla demolizione. Era stata esposta nel giardino della Rotonda dove è stata per lungo tempo ammirata dai più piccoli. Nel 1975 donò le parti meccaniche alla “sorella” (200-05) ad oggi la seconda più antica locomotiva a vapore ancora in funzione in Europa, per consentirne la messa in opera e il traino di treni storici. E’ stata restaurata nel 2010 e nel mese di giugno venne posizionata all’interno della nuova rotatoria da via Lazzaroni e viale Europa per volontà di Luigi Lazzaroni che la donò alla città.

Nell’agosto scorso ignoti armati di spray l’hanno imbrattata con un tag che ha suscitato grande amarezza. L’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli aveva contattato la Soprintendenza per organizzare un intervento che preservasse la vernice storica del monumento.

Ed evidentemente è stata trovata anche l’azienda specializzata per realizzare l’intervento.

