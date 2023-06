x x

SARONNO – Saronno torna il centro dell’ultramaratona italiana. Allestire una staffetta 24x1ora è forse uno degli impegni organizzativi più onerosi, significa stare sul pezzo per due giorni, consecutivi senza soste, esattamente come fanno gli atleti. Se una gara simile giunge alla sua 38esima edizione, significa che è qualcosa che funziona ormai in maniera talmente precisa da ricevere la massima fiducia. Per questo la sfida di Saronno riscuote sempre tanto successo. La gara, in programma nel weekend fra il 10 e l’11 giugno, che propone anche il Trofeo Mario & Pinuccia in ricordo di due soci storici, ha ricevuto l’adesione di quasi 50 squadre. Ad esse vanno aggiunti gli oltre 100 volontari che, come sempre, garantiranno ogni servizio ora dopo ora, senza dimenticare gli sponsor e le istituzioni. teatro della sfida sarà il centro sportivo comunale Colombo-Gianetti in via Biffi, da dove verrà dato il via alle 10.



Dallo scorso anno, insieme alla prova a squadre, è prevista anche quella individuale, su 24 e 6 ore. L’Ultra di Saronno quest’anno è stata insignita del titolo di Campionato Italiano Iuta di Ultramaratona in pista sulla distanza più lunga, il che sta portando nella cittadina varesina nomi noti della specialità. La gara è inserita anche nel calendario Fidal. In pista le prime 3 corsie saranno riservate alla prova individuale, le altre 3 a quella a squadre. La gara sulle 6 ore scatterà alla domenica alle 4:00 di notte per concludersi in concomitanza con quella più lunga.



A fine gara premi per i primi 3 gruppi e per il primo gruppo interamente femminile. A livello individuale premi per i primi 3 assoluti con consegna della maglia di campione d’Italia Iuta al vincitore e ai primi di ogni categoria. Ci sarà spazio anche per i più piccoli: è in programma infatti anche la sesta edizione della Baby Staffetta, riservata a 100 bambini in gara dalle 18 alle 19, con partecipazione completamente gratuita, un’occasione per divertirsi insieme accrescendo a dismisura l’atmosfera di allegria intorno alla prova degli adulti. Saronno è pronta ad accogliere tutti gli specialisti della lunga fatica, per quella che ormai è un caposaldo della specialità.

Per informazioni Gap Saronno, https://www.gapsaronno.it/24x1ora-2023/