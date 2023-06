Spaccio nei boschi, il taccuino della contabilità è adesso nelle mani dei carabinieri

x x

GROANE – Ancora un arresto per spaccio nei boschi della zona: i carabinieri l’altro giorno sono andati a prendere un 27enne marocchini, in questo periodo ospite da un amico a Cesano Maderno. Lo straniero è accusato di arrività di spaccio nel Parco delle Groane, a metterlo ulteriormente nei guai la circostanza che fosse in possesso di materiale per il confezionamento delle dosi e di 2300 euro in contanti, sulla cui provenienza non è riuscito a fornire spiegazioni convincenti.

L’immigrato è stato arrestato, intanto proseguono le indagini perchè al momento del fermo è stato trovato in possesso anche di un taccuiono dove era “contabilizzati” gli scambi di droga.

(foto archivio: controlli antispaccio dei carabinieri nei boschi della zona)

01062023