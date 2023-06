x x

CISLAGO – Come di consueto, in concomitanza della Festa della Repubblica, torna il “Battesimo civico”, un evento in onore dei neo-diciottenni (i nati nel 2005) a cui verrà donata una copia della Costituzione italiana.

La cerimonia si svolgerà stasera alle 20.45 nel cortile d’onore del Castello Castelbarco, messo a disposizione dai proprietari privati.

Ai destinatari dell’invito, scritto dal Sindaco Stefano Calegari e l’assessore Romina Codignoni, le due figure istituzionali hanno enfatizzato su quanto sia importante il raggiungimento della maggiore età, in cui si assumono diritti e doveri specifici, diventando protagonisti attivi della comunità.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione