SARONNO/SARONNESE – Primo fine settimana di giugno con tante proposte, dal Burraco solidarietà a favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpiti dalle alluvioni, alla prima edizione di “Groane night run” una suggestiva corsa notturna a Misinto con due diversi percorsi di 4.5 e 8 km.

Venerdì 2 giugno

CUSANO MILANINO – Milanoguida propone una visita guidata al paese con le sue eleganti ville e villette in stile Liberty. Per informazioni e prenotazioni si può consultare il sito internet www.milanoguida.com.

ROVELLASCA – Alle 20.30, allo spazio santa Marta di piazza Risorgimento, serata di Burraco e di solidarietà per la popolazione dell’Emilia Romagna. Iscrizioni al numero 3755238701.

ORIGGIO – Alle 21, nel cortile del palazzo Comunale di via Dante 15, concerto per la festa della Repubblica proposto dal corpo musicale san Marco. Informazioni al sito internet www.comune.origgio.va.it.

Da venerdì 2 a domenica 4 giugno

SOLARO – Un intero fine settimana dedicato ai sapori e alle tradizioni sarde nella location del centro sportivo Scirea di corso Berlinguer. Dalle 19.30 le specialità gastronomiche della Sardegna accompagnate dalla musica dal vivo. Info e prenotazioni al numero 029607598, [email protected].

Sabato 3 giugno

MISINTO – Approda la 1° edizione della “Groane night run” evento ludico-motorio a passo libero aperto a tutti con due percorsi da 4.5 a 8 km. Ritrovo e iscrizioni dalle 19 all’anfiteatro parco Groane di via della Pusterla. Dettagli al sito internet www.comune.misinto.mb.it.

Domenica 4 giugno

BOVISIO MASCIAGO – L’ottocentesca villa Zari riapre i suoi cancelli per le visite guidate in occasione della XII giornata nazionale Adsi. Informazioni e prenotazioni al numero 3665901468 (anche via Whataspp e Telegram).

CISLAGO – La proloco in collaborazione con la parrocchia santa Maria Assunta organizza la tradizionale “Festa della Viscontea” con tante iniziative. Programma completo al sito internet www.comune.cislago.va.it.

LIMBIATE – Dalle 10, in piazza Aldo Moro, cerimonia celebrativa alla presenza delle autorità per la festa di Auser Limbiate che festeggia 20 anni di attività. Programma completo al sito internet www.comune.limbiate.mb.it.

CASTELLAZZO DI BOLLATE – Alle 15, nella cornice storia di villa Arconati (in foto), incontro con lo lo scrittore Ettore Selli autore del libro “Labirinti italiani. Arte, storia, paesaggio e architettura nei misteriosi dedali della Penisola. Informazioni e dettagli al sito internet www.villaarconati-far.it.