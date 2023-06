x x

SARONNO – Seduti sui gradini del sagrato della parrocchia Prepositurale con un sacchetto contenente diverse bottiglie di birra erano decisamente alticci malgrado fossero solo le 10 del mattino. Sono stati due saronnesi involontari protagonisti del fuoriprogramma che ha animato la mattinata saronnese. Fin dall’arrivo dei primi partecipanti alla cerimonia, intorno alle 10, i due si sono impegnati in commenti decisamente sconclusionati e fuori luogo prima della cerimonia civile per il due giugno.

Sono stati allontanati dalla polizia locale anzi dal comandante Claudio Borsani. Il numero uno del comando di piazza Repubblica è arrivato in piazza prima della cerimonia per la festa della Repubblica per il ritrovo delle autorità.

Proprio in quel momento si stavano alzando un po’ i toni della presenza di due saronnesi che evidentemente avevano alzato un po’ troppo il gomito ed avevano intenzione di continuare a bere apostrofando e parlando sguaiatamente anche alle associazione d’arma presenti. Il comandante Borsani si è avvicinato, con fermezza e cortesia, li ha invitati a lasciare i gradini del sagrato. I due non proprio entusiasti ma collaboranti hanno lasciato la piazza. Tutto finito?

Non proprio visto che sono tornati passando in mezzo allo schieramento durante i discorsi ufficiali. Uno dei due ha iniziato a dire qualcosa ma è stato prontamente bloccato da un agente di polizia locale che li ha, parlando con loro, allontanati dalla zona della cerimonia.

