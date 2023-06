x x

CISLAGO – La squadra cislaghese non è rimasta indifferente all’alluvione dell’Emilia-Romagna, che tanta distruzione ha portato nella regione, ed è quindi per questo che ha deciso di non dedicare la festa di fine stagione non solo all’amico scomparso Paolo Calegari, ma anche alla popolazione alluvionata.

i fondi che verranno raccolti nel week end dell’evento, saranno destinati alla popolazione emiliano-romagnola, l’evento si svolgerà il prossimo week end: 10 e 11 giugno.

