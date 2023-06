x x

SARONNO – E’ stato lanciato in questi giorni il nuovo portale (https://pgtusaronno.sprintech.it) interamente dedicato alla costruzione del Piano Generale del Traffico Urbano (Pgtu) del Comune di Saronno.

All’interno di questo portale (da cui si accede anche dall’home page del sito comunale cliccando nell’apposita notizia) sono reperibili informazioni e documenti di questa fase progettuale, ma sono anche presenti una sezione dedicata alla partecipazione attiva ed una relativa al questionario attraverso cui i cittadini che lo desiderano possono esprimere la propria opinione sulla tematica.

Il Pgtu è lo strumento con il quale l’Amministrazione pianificherà, col supporto dei tecnici che in questi mesi hanno fatto tutte le rilevazioni e gli studi necessari, il modo di muoversi efficacemente in città nei prossimi decenni. E’ uno strumento così decisivo per la città che l’Amministrazione non poteva non prevedere un coinvolgimento dei cittadini per renderli partecipi, o meglio protagonisti, delle soluzioni che saranno poi loro stessi a mettere in pratica in un prossimo futuro. Nelle settimane a venire le indicazioni fornite dal questionario, grazie alla partecipazione dei saronnesi, saranno integrate con le soluzioni relative alla mobilità proposte dai tecnici, diventando così parte integrante del Piano. E il tutto sarà poi condiviso con la città in incontri pubblici dedicati a questo.

“Il percorso che parte con questo primo strumento di coinvolgimento dei saronnesi, che li vuole protagonisti del futuro della loro mobilità in città, è l’ennesimo segno di una volontà di governo insieme ai saronnesi e non solo un dovere procedurale – spiega l’assessore alla Mobilità Franco Casali – Lo avevamo promesso quando abbiamo avviato i primi due giri di confronto nei quartieri che stiamo facendo i giovedì sera. Avevamo confermato che avremmo avviato una fase di partecipazione dedicata solo alla mobilità urbana per rendere tutti i saronnesi coautori del nuovo piano. Adesso lo stiamo facendo. Spero che siano tantissimi i saronnesi che parteciperanno a questo semplice questionario on line e che ci sia una loro larga partecipazione anche nei prossimi mesi negli incontri pubblici che faremo quando il piano sarà stato completato grazie anche ai risultati di questa consultazione popolare”.

