SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di “4 passi di pace.”

Serata densa di emozioni, ieri alla sala Prealpi. Una compagnia di attori non professionisti ma sicuramente bravi, ha mandato in scena “Quel mattino a Lampedusa” letture sceniche di Antonio Umberto Riccò. Bravissimi i lettori che hanno saputo usare in maniera professionale la voce e bravissimo chi ha svolto il non facile compito di regia e di sceneggiatura. Grande come sempre Vito Fiorino animatore instancabile di questo tratto di vita vissuta. All’altezza del soggetto in scena il Pubblico che ha seguito con visibile emozione l’evolversi dello spettacolo. Il pubblico ha affollato la sala, fino all’ultimo posto, nonostante che, in concorrenza con lo spettacolo alla sala Prealpi, programmato per tempo, sia stato proposto a Saronno il concerto per la festa della Repubblica.

