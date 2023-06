x x

SARONNO – In occasione della Festa della Repubblica l’associazione nazionale paracadutisti d’Italia sezione di Saronno con la collaborazione del gruppo sportivo Robur ha proposto una serie di attività “a tema” al centro sportivo Ronchi di via Colombo.

L’iniziativa riprende una tradizione cittadina, in passato ci sono stati lanci con il paracadute in occasione della festa della Repubblica sia al centro sportivo cuore del Prealpi sia in piazza Libertà. Quest’anno l’iniziativa è stata anche l’occasione per celebrare il ventesimo anniversario dell’inaugurazione della sede Anpdi di Saronno.

Con l’aiuto del meteo, malgrado le previsioni quello di venerdì è stato un pomeriggio di sole, l’iniziativa è stata un successo. I parà, dopo il corteo e le premiazioni del mattino, a partire dalle delle 14 hanno garantito un campo giochi all’aria aperta per tutti i bimbi, gonfiabili e simulazione a terra di figure dei paracadutisti, sorvoli in elicottero della città, sorvolo ed esibizione con paramotore e una torre di arrampicata.

Un pomeriggio che ha divertito i più piccoli che non hanno lesinato domande ai paracadutisti su lanci ed elicotteri ma anche tanti anziani e famiglie.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione