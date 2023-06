x x

TURATE – Il 14 giugno, una troupe Rai si aggirerà per le vie di Turate per produrre una cartolina virtuale per far conoscere a livello nazionale le bellezze del paese comasco, lo ha annunciato il Sindaco Alberto Oleari durante le comunicazioni finali all’ultimo consiglio comunale.

Il servizio tratterà in particolare del Palio cittadino, ma anche la creazione di una cartolina virtuale per documentare le bellezze del paese.

Ha poi aggiunto il Sindaco che il Palio tornerà dal 9 al 17 giugno, un evento che da oltre 40 anni è amato dai turatesi, che in questi ultimi mesi si stanno prodigando per la riuscita della manifestazione.

Durante le comunicazioni date dal sindaco all’ultimo consiglio cittadino, il Sindaco ha altresì menzionato la conclusione della rassegna del progetto “Essere cittadini”, che ha portato come ospiti alla sala consigliare turatese tre relatori d’eccezione: Ferruccio de Bortoli, Umberto Ambrosoli e l’accademico Massimo Cacciari.

