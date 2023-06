x x

MILANO – Alle 21 di questa sera a San Siro i ragazzi dell’Hellas Verona guidati dal saronnese ed ex allenatore della Caronnese Marco Zaffaroni avranno l’ultima occasione per salire sul treno che porta alla salvezza in serie A giocando contro il Milan di Stefano Pioli.

Come già successo in occasione di altre partite, Zaffaroni non ha rilasciato interviste nella vigilia di questa partita fondamentale della stagione della squadra scaligera che, insieme alla gara che si disputerà in contemporanea all’Olimpico di Roma tra Roma e Spezia, deciderà la terza squadra che sarà costretta alla retrocessione in Serie B insieme alla Cremonese e alla Sampdoria.

Un’impresa difficile ma non impossibile per i ragazzi di Marzo Zaffaroni che, chiamato dall’Hellas Verona a metà stagione dopo l’esonero di Gabriele Cioffi, è riuscito a risollevare in parte la squadra portandosi al diciottesimo posto in classifica a pari merito con lo spezia a quota 31 punti dopo un inizio campionato molto complesso e che può coronare l’obbiettivo fissato dalla società conquistando più punti della diretta concorrente pareggiando o vincendo sul Milan e sperando rispettivamente nella sconfitta o nel pareggio dello Spezia a Roma.

In caso di parità di punti anche dopo l’esito della 38 giornata tra le due squadre, si disputerebbe una gara secca di 90 minuti che decreterebbe definitivamente la squadra retrocessa.

Aldo Falgares

(foto archivio)

