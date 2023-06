x x

SARONNO – Sono passate poche settimane dall’ultimo saluto ad Angelo Camnaghi il 59enne che si è spento martedì 9 maggio dopo essere stato per 9 anni in coma vegetativo ma la forza, la sua determinazione e il grande affetto della sua famiglia e della sua comunità continuano ad essere un esempio.

Lo raccontano la pagina Facebook dedicata al saronnese dove sono tornate a comparire, condivise dalla moglie Katia, le magliette Forza Angelo indossate da un team rosa alla “Run for Lilt” che si è corsa a Monza lo scorso 2 giugno. Semplice ed intenso il messaggio: “Abbiamo corso all’autodromo di Monza, Run for Lilt. Testa, cuore e gambe sempre mai mollare. Angelo sempre con noi”

Un successo per l’evento (secondo MBnews ci sono stati ben 6mila i partecipanti e da una prima stima i fondi raccolti per il progetto di via San Gottardo a Monza, Casa Lilt, è di oltre 67mila euro) ma anche per la città di Saronno che continua a tenere vivo il ricordo del saronnese che vittima di un grave incidente in bicicletta non è mai stato dimenticato dai saronnesi.

