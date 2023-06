x x

SARONNO – Sono aperte le iscrizioni per la 16° edizione di Giovani in campus, che quest’anno comporterà “Un’esperienza di lavoro in città alla scoperta delle aree verdi e di luoghi della cultura, per sostenere le attività e dare il proprio contributo a Saronno”.

Il Campus è riservato ai ragazzi dai 14 ai 17 anni, residenti a Saronno, e si terrà in tre settimane distinte: si potrà scegliere quindi tra la prima dal 12 al 16 giugno, la seconda dal 19 al 23 giugno e la terza dal 26 al 30 giugno.

Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti, la quota d’iscrizione sarà di 10 euro; sarà possibile iscriversi allo sportello “Informagiovani” alla biblioteca.

Iscrizioni su appuntamento: 0296704015, [email protected]

(Foto d’archivio)

