x x

SARONNO – Una richiesta ufficiale rivolta all’Amministrazione comunale per dare voce alle richieste e alle segnalazioni delle mamme che con i bimbi frequentano l’area verde nel quartiere sportivo tra via Parini e via Biffi è quella che ha presentato la Lega

QUI IL COMUNICATO DELLE LEGA

Ecco il testo

Interpellanza in merito allo stato di degrado di una parte del parco di via Biffi- Parini

Alla c.a. sig. Sindaco e assessori competenti,

e p.c. Presidente del Consiglio



PREMESSO CHE

Il parco di via Biffi-Parini e lo stadio sono terreni di proprietà del Comune di Saronno che sono

accatastati al foglio 13 particelle 534 e 532 rispettivamente, come si evince dal Geoportale di

Regione Lombardia si veda allegato 1

Alcuni cittadini che usufruiscono del parco segnalano che:

recinzioni della pista adibita al pattinaggio su rotelle (indicato come 1 nell’allegato 1) sono

malmesse. Si vedano le fotografie all’allegato 2; il tetto di un edificio facente parte del terreno dello stadio (indicato come 2 nell’allegato 1) è

pericolante e ha delle parti che paiono in procinto di cadere dalla parte del parco. Si vedano le

fotografie all’allegato 3; un vano per sistemi elettrici di un altro edificio facente parte del terreno del parco (indicato

come 3 nell’allegato 1) ha le porte divelte; presenza di animali morti nel parco, presenza di ubriachi, immondizia e deiezioni umane e

animali dietro la siepe di separazione tra stadio e parco. Si vedano le fotografie all’allegato 4; corda di un gioco rotto. Si veda fotografia all’allegato 5.

CONSIDERANDO CHE

 Il parco e lo stadio sono di proprietà comunale e vengono gestiti direttamente o

indirettamente dal Comune di Saronno;

 I bambini dell’adiacente scuola Pizzigoni di via Parini frequentano il parco.

2

Preoccupati del grado di incuria di una parte del parco e dell’edificio dello stadio.

A nome dei cittadini

CHIEDIAMO Come sia possibile che sussistano nel parco tali situazioni di degrado in chiaro pericolo per

l’utenza minorenne. Cosa intenda fare l’amministrazione e quando per sistemare le recinzioni della pista adibita

al pattinaggio, il tetto dell’edificio dello stadio, il vano dei sistemi elettrici dell’altro edificio

del parco, pulire il parco, sistemare la corda del gioco rotto

Richiediamo una risposta urgente

I Consiglieri della Lega Lombarda di Saronno

Raffaele Fagioli, Alessandro Fagioli, Riccardo Guzzetti, Claudio Sala, Pierangela Vanzulli

04062023