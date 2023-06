x x

SARONNO – “I cittadini del quartiere, in particolare alcune mamme che portano i propri figli alla scuola Pizzigoni, segnalano uno stato di abbandono di una parte del parco di via Biffi e via Parini”

Inizia così la nota della Lega di Saronno che ha presentato un’interpellanza all’Amministrazione a partono con una descrizione dei problemi: “Chiediamo al sindaco e ai suoi assessori cosa ne pensano del tetto di un edificio facente parte del terreno dello stadio che ha delle parti rotte che paiono in procinto di cadere dalla parte del parco. Cosa ne pensano delle recinzioni divelte della pista di pattinaggio? Lo stato di incuria di questa parte del parco è testimoniato anche dalla presenza di animali morti, pattumiera, odore di escrementi che provengono da una siepe di confine con lo stadio e da porte divelte di un vano per sistemi elettrici di una pedana presente in questa parte del parco”

I leghisti sottolineano a competenza comunale: “Sia il parco sia lo stadio sono di proprietà comunale e vengono gestiti direttamente o indirettamente dal Comune di Saronno. Le mamme del quartiere sono preoccupate perchè i bambini dell’adiacente scuola Pizzigoni di via Parini frequentano questo parco. Siamo preoccupati anche noi dopo aver sentito le loro testimonianze e aver visto le fotografie. Come è possibile che sussistano nel parco tali situazioni di degrado in chiaro pericolo per l’utenza minorenne? Cosa intende fare l’amministrazione e quando intende agire per sistemare il parco?”

Da queste domande la decisione di presentare la richiesta formale: “Speriamo che questa interpellanza faccia muovere l’amministrazione in modo che il parco possa essere sistemato in fretta, senza le solite polemiche del sindaco Augusto Airoldi e rispondendo davvero alle esigenze dei cittadini del quartiere. Speriamo inoltre che il parco venga sistemato subito e non venga recintato per mesi impedendo ai bambini di giocare, come è accaduto per il parco di via Bormio e di via Valtellina e per alcuni giochi del parchetto di via Emanuella e via XXIV Maggio”.



