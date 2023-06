x x

SARONNO – Grande orgoglio per la vittoria del bando della presidenza del consiglio dei ministri relativo alla misura “Giovani in Biblioteca”, che ha l’obiettivo di finanziare le azioni dei Comuni e delle istituzioni per favorire e sostenere la creazione di spazi di aggregazione destinati alle giovani generazioni.

Il progetto che ha vinto si chiama “Dream Walkers” e porta a Saronno quasi 130.000 euro, ai quali il comune aggiungerà altri 33mila euro: il progetto saronnese, tra i 33 ammessi al finanziamento su centinaia di ricevuti, è il quinto migliore in tutta Italia. Un grande risultato che è dovuto ad un lavoro di squadra tra l’Amministrazione comunale e altre energie della città: l’Informagiovani, la Biblioteca civica, la Fondazione Giuditta Pasta, la Cooperativa Dandelion, l’Associazione Città di Smeraldo e l’Associazione Ufo.

Il progetto vincitore nasce dall’osservazione dello scenario causato dalla pandemia da Covid-19, con i lock down e l’adozione della didattica a distanza, con i giovani in difficoltà: Dream walkers nasce dall’idea di aprire ai giovani dai 14 ai 20 anni uno spazio che già esiste, e che già frequentano per motivi di studio e lettura, per un utilizzo nuovo e insolito e con orari più estesi, per consentirne una più ampia fruibilità, nella convinzione che la biblioteca possa essere un luogo di interazione socio-culturale anche per soggetti a rischio di isolamento e di esclusione sociale e che l’animazione socio-culturale rappresenti un fattore per il miglioramento della qualità della vita dei giovani, offrendo loro la possibilità di incontrarsi, esprimersi e mettere radici utilizzando le più diverse forme di arte e creatività, avviando e potenziando interventi che stimolino l’interesse per la lettura e le arti, per l’esercizio del pensiero critico e della cittadinanza attiva.



“Una grande soddisfazione il risultato raggiunto ancora una volta dalla nostra Amministrazione – spiega l’assessore alla Cultura Laura Succi – Dopo i più di 23 milioni di euro conquistati in meno di 2 anni ecco un nuovo bando vinto e stavolta per creare opportunità di crescita e di futuro per i nostri giovani sognatori saronnesi. La Biblioteca diventerà uno scrigno di opportunità per i nostri ragazzi attraverso bellissimi percorsi creativi e formativi costruiti insieme ai nostri partner, che ancora una volta dimostrano le straordinarie risorse di visione e innovazione di cui siamo capaci a Saronno”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione