SARONNO- dopo lo splendido piazzamento ottenuto nella cronoscalata Levico-Vetriolo, Samuele Perez torna a far parlare di sè e della sua Peugeot 106 Gti in occasione della vittoria del 52esimo Trofeo Vallecamonica nella categoria Rs1600, e questa volta è accompagnato da suo figlio, Lorenzo, che si aggiudica il titolo nazionale per la kick boxing light al campionato WFC WFKAL.

Il Trofeo Vallecamonica si è svolto il 27 e il 28 maggio su 8.55 km della SP 5 che collega i paesi di Malegno, Ossimo e Cormo, fra tornanti e allunghi la cui percorrenza è di poco inferiore ai 4 minuti. Valida come quarta tappa del Campionato Italiano Velocità Montagna, la gara rientra anche nel Trofeo Italiano Velocità Montagna Centro e Nord.

Con la conquista del gradino più alto del podio, dunque, Perez è salito al secondo posto in classifica di categoria, lasciando aperte molte speranze e idee per le prossime sfide dell’Alpe del Nevegal ad agosto e di Iglesias Sant’Angelo a fine settembre.

E sembrerebbe che sia proprio il caso di dire che “tale padre, tale figlio”. Il figlio di Samuele infatti, il giovane Lorenzo Perez, classe 2010, sembrerebbe essere anch’egli un campione nella propria disciplina. Il giovane atleta iscritto al team Spartans della ASD URBAN COMBAT L.L.M di Saronno (una realtà che sta collezionando medaglie e vittorie nel proprio ambito), sotto la guida di coach Avitabile, si è infatti laureato campione nazionale di Kick Boxing Light Contact, dopo un duro incontro di due match e sei round, conquistando l’oro nei pesi leggeri categoria ragazzi. Qualificatosi dunque per le finali mondiali a Roma in ottobre, il giovane competerà per il titolo di campione del mondo.