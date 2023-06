x x

SARONNO – Vagava solo e spaurito tra viale Lombardia e via Varese così un bassotto è stato notato da alcuni saronnesi nel pomeriggio di oggi lunedì 5 giugno.

Temendo per l’incolumità del cane e anche che potesse finire per essere colpito da un’auto i saronnesi hanno subito contattato la polizia locale. In pochi minuti, erano da poco passate le 17,30, la pattuglia è arrivata sul posto ed ha recuperato il cane che è stato ben felice di seguire gli agenti.

E’ stato portato in comando e rifocillato nello spazio dedicato ai quattro zampe creato in comando. I vigili hanno controllato ma il bassotto non ha il microchip. Così sono stati chiamati gli addetti della Dog’s Ground di Somma Lombardo che si occuperanno di lui finchè non si troveranno i proprietari o in seconda battuta una nuova famiglia.

