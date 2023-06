x x

SARONNO – Hanno scardinato una finestra e sono entrati nella scuola Itis Riva di via Carso. Il loro obiettivo? I distributori di bevande calde al primo piano che hanno scardinato puntando naturalmente alla cassa. E’ però scattato l’allarme che ha fatto convergere sul posto la pattuglia dell’istituto di vigilanza privato Sicuritalia e le forze dell’ordine. L’intruso, l’ipotesi è che ad agire sia stata una persona sola, è riuscito a fuggire pochi istanti prima dell’arrivo della pattuglia della vigilanza. Sono ovviamente stati allertati i responsabili della struttura ed è stato effettuato un sopralluogo nell’istituto dove nulla risulta mancare. Non sono mancati i rilievi dei carabinieri per cercare di identificare il ladro.

Difficile non pensare ad un collegamento con i furti ai danni dei distributori messi a segno qualche mese fa ai danni del liceo Legnani che si trova accanto all’itis Riva o anche alle effrazioni negli oratori cittadini (da quello di via Legnani al centro sportivo Ronchi) che hanno visto grandi danni e costi per le strutture gestite dalla comunità pastorale. Tanti gli elementi in comune tra i diversi i colpi messi a segno all’inizio della notte, nel caso di questo ultimo colpo, intorno all’una e venti. Il ladro, non si sa se ha un complice all’esterno che fa il palo, si introduce senza pensare troppo ai danni prodotti a finestre e infissi e prende di mira i distributori puntando alle poche monetine in cassa.

Vittime di un colpo di questo tipo di effrazione anche la sede della guardia medica a Tradate.

(foto archivio)

