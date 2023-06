x x

SARONNO – Uno degli interventi più attesi e di cui l’Amministrazione parla più spesso negli incontri della serie Partecipiamo è la riqualificazione di piazza Libertà che nei progetti del Comune dovrebbe essere “uno dei luoghi della cultura con il parco dell’ex Seminario”.

Ma concretamente cosa sarà fatto? “Faremo un intervento tecnologico infrastrutturale – ha spiegato il primocittadino Augusto Airoldi – creando sottoterra la strumentazione necessaria per poter organizzare in sicurezza tutti gli eventi in piazza anche in orario serale. Ad esempio ci saranno dei sensori con sistemi audio e luminosi per gestire al meglio le situazione di emergenza”

Ma non solo. “Vista la necessità di realizzare degli interventi “a terra” sarà riqualificata la pavimentazione che è datata e ammalorata. Il fondo attuale ha diversi problemi che vanno dalla difficoltà a mettere le sedie, alle problematiche per chi usa i tacchi senza dimenticare che in diversi punti è scivoloso soprattutto in caso di pioggia”. Il progetto prevede anche un ripensamento della parte degli arredi urbani che tra le altre cose prevede l’eliminazione della fontana e diverse delle soluzioni per le aiuole.

Insomma un cantiere decisamente impattante soprattutto perché piazza Libertà ripresenta uno snodo cruciale per la città non solo per l’accesso alla ztl ma anche per la Prepositurale: “Con ingegneri e architetti stiamo studiando le modalità per avere cantiere fatto a spicchi. Ci vorranno

30 settimane: continuano di iniziare in primavera in modo da averla pronta in tempo per il Natale 2024″. Insomma un cantiere che al momento potrebbe essere programmato dall’aprile al dicembre 2024.

