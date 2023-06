x x

SARONNO – Negli ultimi giorni sono tornate le macchine movimento terra all’ex Cantoni. A raccontarlo in un commento alcuni residenti di via Miola che hanno assistito ad un intervento di demolizione.

L’intervento era stato annunciato dal sindaco Augusto Airoldi durante uno degli incontri Partecipiamo quello proprio alla Cassina Ferrara. Il sindaco aveva parlato della disponibilità della proprietà a demolire gli stabili per evitare incursioni notturne e spaccio ed anche episodi più gravi come la violenza sessuale avvenuta in zona. E proprio da un residente della frazione arriva una richiesta di maggior informazione in merito alle demolizioni.

Nel commento, firmato e riportato sotto l’articolo che parla della richiesta di avviare i prima possibile i lavori per costruzione dello stabile in edilizia convenzionata, si chiedono rassicurazioni all’Amministrazioni sui materiali trovati e quindi sollevati durante la demolizione e magari anche un’informativa sui tempi di esecuzione dei lavori.

Ecco l’intervento del saronnese

“Questo pomeriggio sono iniziati i lavori di abbattimento del “ sigaro “ prospiciente via Miola. Troppo prospiciente per non aver fermato il traffico veicolare e pedonale. Vi assicuro che le varie fasi di abbattimento del rivestimento esterno al sigaro – struttura in cemento armato e laterizi – , ha creato non poche preoccupazioni visto la caduta di residui di laterizi sulla via Miola”. Ma il saronnese va oltre e chiede rassicurazioni: “Si è verificato che la “virola” a pressione, riemersa dal cemento, non avesse rivestimenti in amianto o fibra di vetro? Visto il polverone con annesso parti in sospensione di materiale sconosciuto nascono più che seri dubbi”.

Da queste considerazioni la richiesta di un maggior coinvolgimento pur trattandosi di un cantiere privato almeno nell’informazione della cittadinanza: “Sarebbe auspicabile che le prossime fasi di abbattimento del serbatoio e dei due edifici rimasti sulla via Miola vengano eseguiti con il fermo della circolazione e soprattutto, sotto controllo delle autorità competenti. È una richiesta lecita?”

05062023