SARONNO – “Ho rischiato seriamente di rompere l’auto e di fare un incidente. Ed arrivava a bassissima velocità, posso immaginare se al posto mio ci fosse stato un motociclista!” A sottolineare quella che a suo dire è la situazione pericolosa che si è creata in via Dante è un cittadino saronnese, che fa riferimento al nuovo dosso stradale, da poco comparso nel tratto finale della periferia arteria, non distante dall’incrocio con via Piave.

“Un dosso alto”, chi arriva non se lo aspetta e con l’automobile è facile “prendere una bella botta – fa notare il cittadino – Ma è proprio il caso di farli tanto alti, questi dossi? Forse il codice della strada lo consente, il buonsenso però dovrebbe dirci di no. E, come minimo, dovrebbero essere ben segnalati. Dovrebbero ridurre il rischio di incidenti, così potrebbero invece causarli e non parlo solo di via Dante perchè, purtroppo, ce ne sono così anche altri in città, come in via Miola”.

02062023