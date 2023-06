x x

LIMBIATE – Raffica di controlli della polizia locale di Limbiate nei negozi cittadini. In occasione di un intervento che è stato eseguito con il supporto tecnico di Ats Brianza, in un negozio di alimentari sono state individuate una sessantina di confezioni di cibo non in linea con le regole europee per quel genere di prodotti e la cui etichettatura non è apparsa in regola rispetto alle norme comunitarie. Il tutto è stato sequestrato e l’esercente si trova ora a dovere pagare una sanzione di 2000 euro.

Negli ultimi giorni gli agenti della polizia locale di Limbiate hanno fatto visita a circa trecento attività presenti sul territorio comunale per verificare il rispetto delle normative.

(foto archivio: precedenti controlli della polizia locale di Limbiate in ambito annonario)

06062023