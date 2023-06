x x

SARONNO – ORIGGIO – Le prime code si sono formate già intorno alle 6 e la situazione è destinata ad essere pesante per l’intera mattinata. A causa del maxi incendio che da stanotte alle 3 sta divorando il tetto del noto locale Buenavista tra Origgio e Saronno ci sono pensati ripercussioni anche sulla circolazione.

Per permettere ai pompieri, presenti con diversi mezzi, di lavorare in sicurezza i carabinieri con l’ausilio di alcuni volontari hanno chiuso non solo l’intersezione del locale, quella tra via Sampietro di Saronno, e via Milani ma che il tratto della Sp33 tra l’uscita autostradale e la rotonda dopo il Toppi. Trattandosi di uno dei punti più trafficati del comparto saronnese è facile prevedere code e rallentamenti con ripercussioni a Saronno, soprattutto sulla Saronno-Monza e anche ovviamente a Origgio e Caronno. Il suggerimento è quello ovviamente di scegliere percorsi alternativi almeno fino a quando le operazioni di spegnimento saranno ancora in corso e il tratto stradale non sarà riaperto.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione