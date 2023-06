x x

SARONNO – ORIGGIO – I vigili del fuoco del distaccamento di Saronno i primi ad arrivare sul posto stanotte sono ancora al lavoro tra i resti carbonizzati del Buenavista il locale tra Saronno e Origgio protagonista di un tremendo incendio avvenuto alle prime ore di oggi martedì 6 giugno.

LE PRIME IMMAGINI DELLE FIAMME NELLA NOTTE

LA SITUAZIONE ALL’ALBA

Cosa è successo esattamente saranno gli accertamenti dei pompieri e dei carabinieri a definirlo con rilievi ed accertamenti ma al momento l’ipotesi più accreditata è quella di un cortocircuito. Già certo invece come il fuoco si sia propagato rapidamente al tetto e quindi con temperature altissime abbia divorato tutto dai tavoli alle strutture portati. Non a caso le operazioni di spegnimento di sono protratte fino alle 8,30 del mattino. Pesanti anche le ripercussioni sulla circolazione visto che è stato necessario chiudere la Sp 33 Varesina dalla rotonda con ingresso con l’A9 all’ex Novartis.

Sul posto oltre a mezzi della provincia di Milano e di Como dei vigili del fuoco che hanno dato supporto alle squadre di Saronno e della provincia di Varese intervenute nella notte anche un’ambulanza di cui però non c’è stato bisogno visto che non si sono registrati feriti o intossicati. Adesso è il momento in cui vengono spenti tutti i focolai per evitare che le fiamme possano riprendere. Poi sarà la volta della conta dei danni.

Sul posto anche la polizia locale e i tecnici comunali. Tanti gli origgesi e i frequentatori che si sono fermati qualche minuto per vedere i danni e per esprimere la propria vicinanza al personale e alla proprietà. Grande l’amarezza anche per gli origgesi e per chi frequentava il pub nel vedere i danni provocati dalle fiamme.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione