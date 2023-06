x x

SARONNO – ORIGGIO – La notizia arriva direttamente dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Varese. L’incendio partito alle 3,20 di stanotte che ha divorato il tetto del Buenavista noto locale tra Saronno e Origgio lungo la Sp 33 è stato domato intorno alle 8,30.-

Ovviamente i vigili del fuoco sono ancora sul posto per gli accertamenti necessari a risalire alle cause dell’incendio ma anche per tutte le operazioni di smassamento e messa in sicurezza. Nel corso della notte sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno con un’autopompa, in supporto i colleghi dei comandi di Como e Milano con un’autopompa, un autobotte e un’autoscala. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri del comando di Saronno e ora la polizia locale di Origgio raggiunta dai tecnici comunali per tutti i rilievi del caso. I danni come raccontano le foto sono ingenti.

LE PRIME IMMAGINI DELLE FIAMME NELLA NOTTE

LA SITUAZIONE ALL’ALBA

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione