SARONNO – ORIGGIO – Dall’alba ma anche prima con il buio era impossibile guardare il cielo tra Saronno ed Origgio e non notare la maxi colonna di fumo che si alzava dal Buenavista il notissimo locale situato sulla Sp 33 dove a partire dalle 3,20 si è sviluppato un incendio.

I vigili del fuoco sono arrivati da tutto il comprensorio con diversi mezzi da autopompe ad autoscale per contenere e domare le fiamme. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Saronno per deviare il traffico: proprio per permettere ai pompieri di operare al meglio e in sicurezza è stato chiuso al traffico il tratto della Sp 33 tra la rotonda d’ingresso all’A9 e la rotonda dopo il Toppi. Presenti anche alcune guardia giurate come gli uomini della SicurItalia che si sono fermati nelle prime fasi dell’incendio per vedere se c’era necessità di intervenire e anche l’associazione gli Eroi del quotidiano.

Alle prime luci del giorno i danni sono apparsi subito consistenti con i vigili del fuoco intenti ad attaccare il fuoco ancora dall’alto con le autoscale e diverse porzioni ormai carbonizzate.

