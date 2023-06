x x

SARONNO – ORIGGIO – Sarebbe scoppiato stanotte intorno alle 3,40 l’incendio che ha distrutto il locale tra Saronno ed Origgio. L’allarme è scattato alle 3,40 ed ha portato sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco a partire da quel del distaccamento di Saronno di via Stra Madonna. Sul posto hanno lavorato con autopompe e autoscale mentre alte fiamme erano ben visibili dal tetto.

Sul posto, lungo la Sp 233 tra via De Gasperi e via Milani, anche un ambulanza inviata dal centro operativo di Areu in supporto e a scopo precauzionale e al momento dalle prime ricostruzioni in sembra ci siano stati feriti o intossicati. Diversi gli automobilisti di passaggio che si sono fermati a vedere cosa stesse succedendo e a dare l’allarme. Alcuni operatori di SicurItalia si sono fermati per chiedere se ci fosse bisogno di un aiuto eventualmente anche sulla gestione del traffico che è stato necessario deviare per permettere di svolgere le operazioni di spegnimento in sicurezza.

Pesanti alle prime luci del mattino le ripercussioni sul traffico

