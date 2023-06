x x

LOMAZZO – Per la rassegna “I grandi classici” mercoledì 7 giugno alle 21 a Lomazzo, nella Sala Colmegna di piazza Volta 2, incontro con Giovanni Tesio sul tema “Primo Levi. Il laboratorio della coscienza” – Partecipazione gratuita, con registrazione su www.lomazzo.eu oppure su https://bit.ly/lomazzo7giu23

Primo Levi – Primo Levi è stato un chimico, scrittore e sopravvissuto all’Olocausto. Le sue opere letterarie testimoniano l’Olocausto e riflettono sulla condizione umana, la memoria storica e la responsabilità individuale. Il suo libro più famoso è “Se questo è un uomo”, in cui descrive la sua prigionia ad Auschwitz. Altre sue opere significative includono “La tregua”, “I sommersi e i salvati” e “Il sistema periodico”, in cui utilizza la sua formazione scientifica per creare una metafora della vita umana. Primo Levi ha lasciato un’eredità duratura come testimone dell’Olocausto e come autore di grande rilevanza letteraria.

Il libro – “Tutto Levi si può leggere in una sorta di doppio filo incrociato. Da un lato i libri in cui prevale nettamente una volontà di chiarezza e d’ordine, di moralità e di ragione; dall’altro la spinta uguale e contraria dell’enigma e delle tenebre, l’infezione cosmica dell’annientamento: tra ordine e caos» nota Giovanni Tesio, uno dei maggiori studiosi dell’autore di Se questo è un uomo, con un nuovo ritratto del grande scrittore e chimico, che ha scritto: «tu, (uomo, sei stato capace di questo; la civiltà di cui ti vanti è una patina, una veste: viene un falso profeta, te la strappa di dosso, e tu nudo sei un mostro, il più crudele degli animali”.

Il relatore – Giovanni Tesio (1946), già ordinario di letteratura italiana presso l’Università del Piemonte Orientale, è considerato tra i maggiori esperti italiani di Primo Levi. Ha pubblicato la conversazione con Primo Levi, “Io che vi parlo” (2016) e “Primo Levi. Ancora qualcosa da dire” (2018). Ha inoltre curato le antologie “Nell’abisso del lager” (2019) e “Nel buco nero di Auschwitz” (2021).