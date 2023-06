x x

SARONNO / CERIANO LAGHETTO – Oggi due incidenti con clclisti sulle strade locali. A Saronno alle 7.50 intervento dell’ambulanza nella periferica via Campo dei fiori per soccorrere una giovane di 15 anni caduta dalla bicicletta. Le condizioni della ragazza non sono comunque apparse preoccupanti, è stata medicata direttamente sul posto e non è stato necessario trasportarla in ospedale.

A Ceriano Laghetto alle 14.15 analogo intervento per soccorrere un uomo di 37 anni, sempre per una caduta dalla bici. E’ successo in via Giotto: sul posto una ambulanza della Croce rossa di Misinto che ha trasportato il ciclista all’ospedale di Saronno perchè fosse medicati di alcune non gravi escoriazioni.

(foto archivio: ambulanza della Croce rossa impegnata in un precedente intervento)

07062023