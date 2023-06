x x

SARONNO – Da mercoledì 7 giugno entrerà in vigore una nuova modalità di raccolta dei rifiuti nel mercato cittadino che intende incentivare in maniera significativa la raccolta differenziata anche in questo luogo, analogamente a quanto avviene da molti anni in maniera efficace in tutto il territorio comunale.

Negli ultimi mesi gli operatori e associazioni commerciali che lavorano nell’ambito del mercato comunale hanno ricevuto un’informativa dettagliata contenente le indicazioni rispetto alle modalità di separazione dei rifiuti e al loro conferimento differenziato, anche tramite riunioni operative svolte di persona: separazione di umido, imballaggi misti (carta, cartone, plastica, lattine), vetro, cassette in legno/plastica/cartone e frazione secca residua. Per ognuna delle categorie di rifiuti sono previsti contenitori differenti ovvero sacchi trasparenti per imballaggi misti di piccole dimensioni, contenitori verdi per il vetro nelle piazzole e sacchi compostabili con relativo trespolo porta-sacco per l’umido mentre la frazione secca dovrà essere conferita negli usuali sacchi grigi trasparenti. E’ vietato invece l’utilizzo di sacchi neri.



I sacchi devono essere riempiti solo con il materiale previsto e ben chiusi, depositati ordinatamente ed impilati nell’area di ogni singolo stallo. Amsa provvederà poi ad effettuare il ritiro, ed in seguito alla pulizia della strada. “L’obiettivo – spiega l’assessore all’Ambiente, Franco Casali – è quello di accelerare la fase di raccolta dei rifiuti e pulizia dell’area dedicata al mercato e, soprattutto, di potenziare anche per questa categoria commerciale la raccolta differenziata. Velocizzando il lavoro degli operatori Amsa, gli spazi saranno sgombrati dai rifiuti, puliti e restituiti all’uso quotidiano in breve tempo”.

Per qualche settimana, gli uffici comunali effettueranno controlli di supporto agli operatori del mercato, così da dare sul campo ad ogni operatore precise indicazioni e suggerimenti sulle migliori modalità di gestione dei rifiuti.

(foto archivio)

