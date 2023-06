x x

CARONNO PERTUSELLA – Il derby lombardo tra Caronno e Bollate, valido per la 8a giornata di ritorno, sarà giocato su due giorni in un anticipo infrasettimanale il 6-7 giugno. Derby d’alta classifica nell’infrasettimanale di Serie A1 Softball con l’Mkf Bollate (15-5), secondo in classifica, che fa visita alla Rheavendors Caronno (12-8), quarta forza del campionato. Le partite della serie si disputeranno divise il 6-7 giugno, entrambe con orario d’inizio fissato alle 20.

L’ultimo incontro tra queste due squadre risale a meno di una settimana fa, avendo disputato il recupero dell’ottava giornata di andata mercoledì e giovedì scorso. Sul campo di Bollate finì in pareggio, con le padrone di casa capaci di conquistare gara 1 (10-4) con sette valide da extra-base e la pronta risposta di Caronno in gara 2 (1-4) con i 15 K di Yilian Tornes. Nella serie in cui si sono viste difese poco precise (9 errori totali, 7 della sola Bollate).

Entrambe le squadre, dopo il pareggio della scorsa settimana, arrivano a questo appuntamento con una doppia vittoria nel fine settimana: Bollate ha avuto la meglio delle Metalco Thunders Castelfranco, mentre Caronno ha regolato la Sestese, un doppio successo cruciale per difendere il posto playoff dall’assalto delle Blue Girls in quella che sembra essersi ormai delineata come una corsa playoff tra cinque squadre per quattro posti disponibili.

La passata stagione la sfida tra Bollate (seconda nel girone A) e Caronno (prima nel girone B) fu semifinale scudetto, con Bollate che ebbe la meglio in quattro partite, vincendo gara 3 e gara 4 sul diamante di Caronno Pertusella.

(foto: giocata in base in famiglia con Lara Cecchetti (Caronno) che elimina in seconda Elisa Cecchetti (Bollate). Credit EzR/Nadoc)

06062023