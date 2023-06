x x

SARONNO – “Ci sono decine di utenti in coda ogni giorno: possibile che ai sindaci ma anche alle forze di maggioranza ed opposizione non interessi nulla? Possibile che non si riesca ad avere informazioni precisi sulle cause dei problemi ne telefonando ad Alfa ne allo sportello di Saronno? Abbiamo anche subito degli aumenti è possibile avere almeno un servizio efficiente e chiaro? E quanto dovrà andare avanti questa situazione?”.

Così fa sintesi della posizione dei tanti saronnesi in coda in via Roma davanti alla sede di Saronno Servizi ma per avere risposte da Alfa la società che dal gennaio 2022 si occupa della gestione della rete idrica. “Eh si una novità che fa acqua da tutte le parti” è la battuta che circola in città soprattutto tra chi si ritrova in coda allo sportello di Alfa attivo presso Saronno Servizi punto di riferimento a cui si rivolgono tutti i saronnesi. Insomma il rapporto tra saronnesi, comprensi i residenti dei comuni limitrofi, e la società gallaratese è tutt’altro che semplice.

Prima sono arrivati gli aumenti delle tariffe, anche con impatti decisamente importanti su alcune attività commerciali, ma a far infuriare i saronnesi sono stati soprattutto i disservizi legati alle bollette. Dai ritardi ai problemi con la domiciliazione bancaria. C’è chi si è visto chiamare dal proprio istituto di credito per un pagamento non autorizzato, chi tuttora non ha pagato nessuna bolletta, chi dopo aver fatto coda e chiesto spiegazioni su una bolletta per cui l’addebito automatico non ha funzionato ha fatto il bonifico come detto allo sportello e poi si è visto arrivare il pagamento della domiciliazione.

C’è anche chi si trova a fare i conti con pesanti bollette retroattive: “Non si parla delle bollette retroattive spedite da Alfa e relative agli anni scorsi. Attivandomi singolarmente, presso Alfa a Gallarate e Saronno, non ho ottenuto nulla, se non risposte scontate, ho contattato l’ufficio del sindaco e la segreteria sembra non sia informata. Da scontento, non posso nemmeno cambiare fornitore lavorando Alfa in regime di monopolio.

Non avendo ricevuto motivazioni chiare, mi è difficile capire” scrive alla nostra redazione un saronnese.

Diversi i saronnesi che chiedono chiarezza: “Anche tra le persone in coda si hanno soluzioni, problemi e risposte diverse e soprattutto i problemi ritornano. Io pensavano di aver risolto con un disguido a febbraio ed invece eccomi qui ancora a giugno. E’ possibile avere delle risposte concrete e precise? Sono problemi che riguardano centinaia di utenti in tutto il Saronnese possibile che i sindaci non possano chiedere, non dico un servizio migliore, ma quanto meno una risoluzione rapida e definitiva dei problemi?”.

