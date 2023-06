x x

SARONNO – Buone notizie sul fronte della pandemia da coronavirus, per quanto riguarda l’impatto in ambito locale: confermata anche questa settimana la riduzione dei nuovi casi, anzi negli ultimi giorni particolarmente consistente in quasi tutte le località della zona.

Questo il riepilogo, a seguire il dato dei nuovi casi settimanali quello complessivo delle ultime due settimane precedenti.

Varesotto

Saronno: 15.950 (+9; 16 la settimana precedente);

Tradate: 7.785 (+5; 5);

Caronno Pertusella: 8.723 (+5; 8);

Origgio: 3.866 (+2; 1);

Varese: 33.031 (+20; 21);

Gornate Olona 1.032 (+0; 1).

Vedano Olona 3.483 (+0; 3).

Comasco

Lomazzo: 4.340 (+1; 5).

Groane e Brianza

Cesano Maderno: 16.845 (+2; 20);

Limbiate: 14.938 (+9; 9);

Lazzate: 3.512 (+0; 1);

Monza: 52.063 (+21; 69);

Desio: 18.008 (+4; 22).

Per quanto riguarda Saronno anche questa settimana non sono purtroppo disponibili i dati particolareggiati (come l’incidenza nelle rsa e nelle scuole), che tanti cittadini ci richiedono: venivano forniti personalmente dal sindaco Augusto Airoldi dai microfoni dell’emittente comunitaria Radiorizzonti ogni lunedì mattina, ma poi questo servizio è stato interrotto ed il Comune non ha neppure stabilito un’altra modalità comunicativa.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde settimanalmente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione settimanale. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età. Per tutte le informazioni sul Covid è disponibile un canale telegram dedicato https://t.me/ilsaronnocovid

07062023