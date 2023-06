x x

SARONNO – Raccolta differenziata anche al mercato. Da oggi addio sacco nero.

Fototrappole per pizzicare gli sporcaccioni che lasciano in giro i sacchi d’immonsizia, in arrivo molte multe.

L’Under 15 dell’Az Robur Saronno di coach Alessandro Leva supera Cucciago anche nella partita di ritorno del Palaronchi di via Colombo e conquista il titolo regionale lombardo Under15 Gold. Annata dunque davvero straordinaria.

07062023