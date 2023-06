x x

ORIGGIO – Per i responsabili dello storico bar “Buena vista” è il momento di iniziare la conta dei danni mentre sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto: lo stabile che ospita lo storico locale situato a margine dell’ex statale Varesina proprio al confine fra Origgio e Saronno è andato praticamente distrutto per il furioso incendio scoppiato attorno alle 3.30 dell’altra notte ed il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Saronno, poi affiancati anche dai colleghi di comandi del comasco e del milanese, non ha potuto impedire che le fiamme distruggessero buona parte della strutture e tutto quel che c’era all’interno. I pompieri ieri sono rimasti al lavori sono attorno alle 8.30 quando sono stati spenti anche gli ultimi focolai. La struttura è rimasta sorvegliata speciale per l’intera giornata e sono stati presi una serie di accorgimenti per evitare che le fiamme potessero ripartire da eventuale focolai. Per la conta dei danni ma anche per accertare le cause sono stati realizzati anche dagli accertamenti con un drone. Operazione che non è sfuggita ai tanti cittadini del comprensorio, ma anche tantissimi clienti, che sono passati a vedere la situazione con la speranza che il locale possa tornare al più presto un punto di riferimento del comprensorio.

Dalle prime verifiche, il tutto sarebbe stato causato da un corto circuito elettrico.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

07062023