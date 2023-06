x x

SARONNO – È previsto per questa sera l’appuntamento con Terra Mater, dal titolo “Cambiamenti climatici: cosa possiamo fare concretamente”. L’incontro non si limiterà a prendere in esame come il cambiamento climatico sia un fattore ormai consolidato e da frenare al più presto, ma si propone anche come una testimonianza da parte di chi ha concretamente portato avanti stili di vita, abitudini e politiche green in più aspetti della vita: dal lavoro alla quotidianità.

La conferenza si terrà, quindi, come una vera e propria “guida alle buone pratiche” suddivisa su tre aspetti fondamentali. Il primo aspetto è rappresentato dalle aziende che hanno intrapreso scelte di produzione sostenibili, come quelle applicate da Gabriele Camanni, direttore operations di Lechler Spa, che porterà la propria testimonianza.

Il secondo esempio è portato dalla comunità locale, che si è attivata dal basso per dare supporto all’amministrazione locale. A tal proposito parlerà Gianfranco Malagola, che fa parte del tavolo per il clima di Luino.

Il terzo e ultimo punto è caratterizzato dalle famiglie, che nelle scelte quotidiane prestano attenzione ai consumi.

L’incontro, che porta il patrocinio del comune di Saronno, si terrà alle 21 nell’auditorium Aldo Moro di viale Santuario.

(foto archivio)