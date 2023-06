Solaro, la Regina Margherita diventa un libro

SOLARO – “La Regina Elena”. È questo il titolo scelto per la pubblicazione che il Comune di Solaro ha voluto dedicare all’edificio storico per quasi un secolo sede delle scuole solaresi e, dopo la riqualificazione sostenuta dalle ultime tre Amministrazioni comunali, divenuto ora l’omonimo Polo di Comunità, che ospita Informagiovani e Informafamiglie, biblioteca e bar sociale. Il libro sarà presentato martedì 20 giugno alle 20.45 proprio in una sala di Regina Elena in piazza Cadorna e parteciperanno all’evento gli autori. Il volume è stato realizzato con il contributo degli amministratori, i sindaci Nilde Moretti, Diego Manenti e Renzo Moretti e gli assessori Monica Beretta e Christian Caronno, dei responsabili degli uffici comunali Marina Di Rienzo del settore Tecnico e Alberto Sanvì del settore Servizi Sociali, ma anche di progettisti, direttori dei lavori e curatori, gli architetti Maria Teresa Gosparini e Cinzia Comandatore dello Studio Ferrante e gli architetti Federica B. Cavalleri e Carla Crifò, funzionarie della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Città metropolitana di Milano.

La pubblicazione ripercorre novant’anni di storia di un edificio fondamentale per lo sviluppo di Solaro, con uno sguardo al presente ed una visione per il futuro. Quando per la prima volta si iniziò a parlare di un nuovo edificio scolastico, la comunità si dimostrò pronta a crescere non solo demograficamente, ma come entità sociale e culturale. Oggi la storia di ripete: dopo la riqualificazione, la scuola Regina Elena, frequentata da migliaia di studenti solaresi nell’arco del Novecento, diventa Polo di Comunità Regina Elena. Il volume approfondisce con date e fotografie d’epoca la storia della scuola e affronta con documenti e immagini tutto il percorso di riqualificazione sino ai giorni nostri.

“La Regina Elena” sarà presentato e messo a disposizione di tutti gli utenti della biblioteca per il prestito.

Come rileva la sindaca di Solaro, Nilde Moretti (foto) “questa pubblicazione arriva come naturale conclusione di un progetto che è stato pensato la prima volta ormai oltre un decennio fa. Lo sviluppo dell’opera è passato attraverso tre diverse Amministrazioni Comunali ed una pandemia, ma oggi possiamo andare orgogliosi di quello che, per noi tutti solaresi, rappresenta un luogo del cuore. Da scuola è diventato Polo di Comunità, ma di fatto rimane ciò che è sempre stato, ovvero una casa per tutti i solaresi, un posto da frequentare quotidianamente per le attività sociali e culturali. L’edificio storico è il primo passo di una rigenerazione dell’area che si estende anche alla parte nuova dell’ex scuola, con l’abbattimento e nuova realizzazione del progetto Pinqua per la qualità dell’abitare, ed a piazza Cadorna, che sarà completamente riqualificata. A questo si aggiungeranno anche i nuovi percorsi ciclabili ed il rifacimento di via Della Croce appena completato. L’idea di lasciare traccia di tutto il lavoro fatto ci ha coinvolti da subito e ci teniamo a ringraziare tutte le persone che hanno contribuito prima alla realizzazione del progetto e poi alla stesura del volume. La serata di martedì sarà anche l’occasione per incontrarli e congratularci di persona”.

