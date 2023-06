x x

SOLARO – Fervono i preparativi per quello che si annuncia uno degli eventi più impatto dell’estate dell’intero comprensorio. Sabato 8 luglio si terrà al centro sportivo Gaetano Scirea, in corso Berlinguer 2, a Solaro il primo Memorial Michele Garruto.

Si tratta di un torneo di calcio a 7 per ricordare il 31enne scomparso lo scorso 7 luglio in uno scontro mortale lungo la tangenzialina che collega Saronno a Ceriano Laghetto. Michele stava rientrando in moto a casa per la pausa pranzo quando è avvenuto l’impatto con il mezzo con piattaforma. Un incidente mortale che ha sconvolto le comunità di Solaro e Rovellasca dove Michele era conosciuto e amato oltre che per la sua energia e il suo entusiasmo anche per il suo grande talento.

E l’evento che lo ricorda non poteva che essere una grande festa. Ci sarà un torneo di calcio a 7 ma anche la Fanfara dei bersaglieri e la partecipazione di Francesco Facchinetti che nelle prime ore delle scomparsa di Michele era intervenuto con forza per chiedere chiarezza e giustizia sull’incidente. Il torneo vuole anche essere un momento di riflessione sulla sicurezza stradale ed anche per questo il contributo libero che sarà raccolto con l’ingresso a pagamento sarà donata all’Associazione italiana familiari e vittime della strada.

L’inizio dell’evento è previsto per le 15,30 e si proseguiterà fino alle 21,30. Per informazione 3331138779.

