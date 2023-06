Ceriano Laghetto: completato il progetto di educazione stradale con le scuole

x x

CERIANO LAGHETTO – Con le lezioni in classe e in strada degli ultimi giorni, si è concluso anche il progetto di educazione stradale per la scuola primaria curato dall’Amministrazione comunale ed inserito nel Piano per il diritto allo studio 2022-23. Il corso era diretto, come sempre, alle classi prima e quinta della scuola primaria Don Rivolta. Le prime, dopo le lezioni in classe curate dalla polizia locale, hanno preso parte ad una passeggiata sulle strade attorno alla scuola, per prendere confidenza con marciapiedi, attraversamenti pedonali, cartelli della segnaletica stradale. Per le classi quinte, le lezioni hanno riguardato l’uso della bicicletta: dalle indicazioni teoriche sulla corretta manutenzione e i comportamenti da tenere in strada, alla prova pratica di conduzione delle due ruote a pedali, con un occhio di riguardo sulla sicurezza e la prevenzione. A seguire i bambini, in questo caso, c’erano i volontari di BC Groane, associazione che da anni promuove l’uso della bicicletta per spostamenti sostenibili.

Al termine delle lezioni, la consegna dei diplomi di partecipazione a tutti gli alunni. L’attività è stata seguita dagli assessori comunali all’Istruzione, Dante Cattaneo e alla Cultura, Romana Campi, che hanno quindi dato appuntamento a tutti i ragazzi e alle loro famiglie per le imminenti feste di fine anno scolastico, in occasione dell’ultimo giorno di attività, il prossimo 8 giugno.

