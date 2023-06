x x

SARONNO – E’ in arrivo lo spettacolo itinerante Alla ricerca di Giuditta, che interesserà il centro storico cittadino in un dialogo immaginario e personale con il personaggio storico della cantante lirica Giuditta Pasta e con la città stessa. Un percorso di scoperta e riscoperta svolto da ogni partecipante sotto la guida di una voce narrante che condurrà il gruppo di spettatori, attraverso l’ascolto in cuffia, in una breve camminata per le vie cittadine, con partenza da via Portici, all’altezza della Colonna della peste e arrivo a Villa Gianetti, via Roma 20. Riveste un ruolo di rilievo il metodo di fruizione, che si lega in modo privilegiato al mistero di una voce che non è possibile sentire, ma solo fruire e immaginare, quella di Giuditta Pasta.

Finzione e storia si mescolano tra leggenda, detti popolari, aneddoti di fantasia e tracce di “vere” voci della città. Poco meno di un’ora per trasformarsi da spettatori a protagonisti, interagire con un luogo che si scopre così essere molto più ricco di ciò che si possa osservare con uno sguardo veloce o distratto, perché in fondo i luoghi e le storie sono fatti da coloro che li camminano e li ascoltano, alla ricerca sì, di Giuditta, ma anche un po’di se stessi.

La data di lancio dell’iniziativa è domenica 18 giugno con tre rappresentazioni, rispettivamente alle 10.30, 16 e 18. Seguiranno due repliche nelle giornate di mercoledì 21 e giovedì 22 giugno alle 21. La durata dello spettacolo sarà di circa 50 minuti e la partecipazione gratuita, previa prenotazione.

Lo spettacolo, scritto da Allegra De Mandato e prodotto da Karakorum Teatro, si inserisce all’interno delle azioni di sviluppo del progetto Memoria, arte e comunità promosso dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, volto ad un recupero e una sensibilizzazione del patrimonio storico e artistico della città di Saronno.

Al termine di ogni rappresentazione, sarà possibile partecipare ad una visita guidata alla raccolta museale Giuditta Pasta – La Divina che ha sede presso Villa Gianetti.

Per prenotazioni: [email protected] o SMS a + 39 375 5969767

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione